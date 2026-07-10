Ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή μουσική σκηνή πραγματοποιεί η Αναστασία, η οποία παρουσιάζει τη νέα της συνεργασία με τη Βραζιλιάνα superstar Anitta.

Οι δύο τραγουδίστριες ενώνουν τις δυνάμεις τους στο τραγούδι «LOCA», το οποίο κυκλοφορεί παγκοσμίως από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Το νέο single συνδυάζει τη σύγχρονη ελληνική pop αισθητική με τους έντονους latin ρυθμούς, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα με ξεκάθαρο διεθνή χαρακτήρα και στόχο να ταξιδέψει πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η συνεργασία με την Anitta αποτελεί μέχρι σήμερα τη σημαντικότερη διεθνή στιγμή στην πορεία της Αναστασίας.

Η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας latin pop μουσικής, έχοντας στο ενεργητικό της δισεκατομμύρια streams, πολυπλατινένιες επιτυχίες και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως: The Weeknd, Madonna, Shakira, Cardi B, J Balvin, Maluma, LISA και Black Eyed Peas.

Με το «LOCA», οι δύο ερμηνεύτριες παντρεύουν διαφορετικές επιρροές και δημιουργούν ένα τραγούδι που φιλοδοξεί να κερδίσει το κοινό τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

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