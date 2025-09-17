Η Αναστασία έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day και μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως υπήρξε ο άνθρωπος που την στήριξε στα πρώτα της βήματα στη μουσική.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αναστασία