Με αφορμή τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «Κρίνο και αγκάθι», αλλά και στη θεατρική παράσταση «Έγκλημα στον Νείλο», η Αναστασία Παντούση παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Gala.

Η ηθοποιός μίλησε για τις προσωπικές της εμπειρίες, τις απογοητεύσεις που έχει βιώσει στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και για μια παλιά φιλία που έληξε με τρόπο που την πλήγωσε βαθιά.

Όπως παραδέχτηκε, πρόκειται για μια ανάμνηση που, παρά το πέρασμα των χρόνων, εξακολουθεί να της αφήνει ένα παράπονο.

Η στάση της απέναντι στην εκδίκηση

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο της εκδίκησης, η Αναστασία Παντούση ξεκαθάρισε πως δεν είναι κάτι που την εκφράζει. Όπως εξήγησε, θεωρεί πως το μίσος και η επιθυμία να ανταποδώσεις το κακό που σου έχει γίνει αποτελούν συναισθήματα που τελικά επιβαρύνουν περισσότερο εκείνον που τα κουβαλά.

Παρότι έχει βιώσει θυμό και έχει πληγωθεί από ανθρώπους και καταστάσεις, αυτό που την απασχολεί περισσότερο είναι να αποκατασταθεί το αίσθημα του δικαίου.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η εκδίκηση δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο για να δικαιωθεί κάποιος, ακόμη κι όταν αισθάνεται πως έχει αδικηθεί.

Η φιλία που τελείωσε άδικα και το παράπονο που δεν έσβησε

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως δυσκολεύεται να απομακρύνει ανθρώπους από τη ζωή της, ακόμη κι όταν οι σχέσεις τους περνούν κρίση. Όταν, όμως, δεν υπάρχει περιθώριο να βρεθεί μια λύση, αναγκάζεται να πάρει αποστάσεις, ακόμη κι αν αυτό της προκαλεί πόνο.

Μάλιστα, μίλησε για μια φιλία από τα νεανικά της χρόνια, η οποία είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της. Επρόκειτο για μια γυναίκα που ένιωθε σαν αδελφή της και στην οποία είχε επενδύσει συναισθηματικά σε μεγάλο βαθμό.

Η σχέση τους, ωστόσο, διακόπηκε με τρόπο που η ίδια θεωρεί άδικο. Αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, η συγκεκριμένη εμπειρία εξακολουθεί να την αγγίζει συναισθηματικά.

Όπως εξομολογήθηκε, κάθε φορά που ανατρέχει σε εκείνη την περίοδο της ζωής της, αισθάνεται πως έχει μείνει μέσα της ένα μικρό παράπονο, ένα συναίσθημα που δεν κατάφερε να ξεπεράσει εντελώς.

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