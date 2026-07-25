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Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης βρέθηκαν στους δρόμους της Ρώμης, κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα από το επιβαρυμένο πρόγραμμα των γυρισμάτων και των θεατρικών τους υποχρεώσεων. Η ιταλική πρωτεύουσα αποτελεί ένα από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για αποδράσεις express, και οι δύο ηθοποιοί εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να εξερευνήσουν την ιστορική πόλη, να περπατήσουν στα γραφικά σοκάκια και να γευτούν την τοπική γαστρονομία.

Η Αναστασία Παντούση μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα, δίνοντας μια γεύση από την καθημερινότητά τους στην «Αιώνια Πόλη». Από τις φωτογραφίες δεν έλειπαν τα ατμοσφαιρικά σοκάκια γύρω από το Trastevere, οι στάσεις για espresso στο χέρι, αλλά και οι βόλτες στα πιο γνωστά τοπόσημα της πόλης, όπως η Piazza di Spagna και το Colosseum.

Παράλληλα, την προσοχή των φίλων της μόδας τράβηξε το ταξιδιωτικό style της ηθοποιού. Επιλέγοντας άνετα αλλά ιδιαίτερα κομψά outfits – με oversized γραμμές, λινά υφάσματα και μίνιμαλ αξεσουάρ – η Αναστασία Παντούση παρέδωσε μαθήματα προσεγμένου street style, ιδανικού για πολύωρο περπάτημα στις ιταλικές πλατείες. Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Παπαζήσης υιοθέτησε ένα εξίσου χαλαρό και casual look, εναρμονισμένο πλήρως με τον καλοκαιρινό αέρα της πόλης.

Οι δύο καλλιτέχνες, που έχουν συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία στην τηλεόραση, μοιράζονται το ίδιο πάθος για τις εξορμήσεις στο εξωτερικό. Τα ταξίδια αποτελούν για εκείνους τον καλύτερο τρόπο αποσυμπίεσης ανάμεσα σε απαιτητικές περιόδους εργασίας. Η Ρώμη προστίθεται σε μια αρκετά μεγάλη λίστα ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν επισκεφθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ίδιοι προτιμούν συχνά πόλεις με πλούσια αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική ιστορία και ζωντανή κουλτούρα δρόμου.

Η επιστροφή τους στην Αθήνα τους βρίσκει να προετοιμάζονται για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα για τη νέα σεζόν, έχοντας γεμίσει τις μπαταρίες τους από την ιταλική ατμόσφαιρα.

 

govastiletto.gr – Αναστασία Παντούση: Οι φωτογραφίες με μαγιό στη θάλασσα από τις καλοκαιρινές διακοπές της

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