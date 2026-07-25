Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης βρέθηκαν στους δρόμους της Ρώμης, κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα από το επιβαρυμένο πρόγραμμα των γυρισμάτων και των θεατρικών τους υποχρεώσεων. Η ιταλική πρωτεύουσα αποτελεί ένα από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για αποδράσεις express, και οι δύο ηθοποιοί εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να εξερευνήσουν την ιστορική πόλη, να περπατήσουν στα γραφικά σοκάκια και να γευτούν την τοπική γαστρονομία.

Η Αναστασία Παντούση μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα, δίνοντας μια γεύση από την καθημερινότητά τους στην «Αιώνια Πόλη». Από τις φωτογραφίες δεν έλειπαν τα ατμοσφαιρικά σοκάκια γύρω από το Trastevere, οι στάσεις για espresso στο χέρι, αλλά και οι βόλτες στα πιο γνωστά τοπόσημα της πόλης, όπως η Piazza di Spagna και το Colosseum.