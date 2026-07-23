Η Αναστασία Παντούση απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμιότυπα από τις ξέγνοιαστες ημέρες της δίπλα στη θάλασσα.

Η γνωστή ηθοποιός, που επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, χαλαρώνει μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνει τον ήλιο και τις όμορφες στιγμές του καλοκαιριού.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, η Αναστασία Παντούση ποζάρει με μαγιό, με φόντο τα καταγάλανα νερά από τις παραλίες που επισκέπτεται.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anastasia Padousi Official (@anastasia_padousi_official)

govastiletto.gr – Αναστασία Παντούση: Όσα αποκάλυψε για τη ζωή με τον Παπαζήση