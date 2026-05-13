Η Αναστασία Παντούση μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Ιωάννη Παπαζήση, αποκαλύπτοντας πως ο έρωτάς τους γεννήθηκε σχεδόν αμέσως μετά τη γνωριμία τους και πως αισθάνεται ότι η σχέση τους ήταν «γραμμένη» να συμβεί.

Η ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή, όσο και στη δυνατή σύνδεση που έχει αναπτύξει με τον σύντροφό της.

Όπως εξομολογήθηκε, η γνωριμία τους έγινε στα γυρίσματα της σειράς Το Κόκκινο Ποτάμι, όμως στην αρχή δεν είχαν ιδιαίτερες επαφές.

Με τον καιρό άρχισαν να έρχονται πιο κοντά, να συζητούν περισσότερο και τελικά γεννήθηκε ένας πολύ δυνατός έρωτας.

Η Αναστασία Παντούση παραδέχτηκε πως οι δυο τους έχουν αρκετές διαφορές ως χαρακτήρες, κάτι που θεωρεί ότι τελικά λειτουργεί υπέρ της σχέσης τους.

Όπως είπε, εκείνη είναι πιο εξωστρεφής, ενώ ο Ιωάννης Παπαζήσης είναι πιο ήρεμος και μοναχικός στα γυρίσματα, όμως αυτή ακριβώς η διαφορετικότητα τούς έφερε πιο κοντά.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε επίσης, τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της, τόσο ως άνθρωπο, όσο και ως πατέρα, λέγοντας πως την κέρδισε ο τρόπος σκέψης του και η στάση του απέναντι στη ζωή.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συζητούν συχνά για τη δουλειά τους και ζητούν ο ένας τη γνώμη του άλλου για επαγγελματικά θέματα.

Κλείνοντας, η Αναστασία Παντούση τόνισε πως ο έρωτας είναι για εκείνη μια κινητήριος δύναμη που δίνει ενέργεια και χαρά, παραδεχόμενη ότι δυσκολεύεται να μείνει σε μια σχέση όταν χαθεί αυτό το έντονο συναίσθημα.

