Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία έζησαν η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Bruno Mars στο εμβληματικό Wembley Stadium.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μαζί με το φωτογραφικό υλικό, η Αναστασία Παντούση συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη νέα εβδομάδα, γράφοντας: «Εγώ θέλω να σου πω καλή εβδομάδα και να κάνεις πράγματα που σου γεμίζουν την ψυχή. Γιατί όταν θα τη νιώθεις λίγο άδεια, το μυαλό θα σε βοηθάει και θα σε πηγαίνει εκεί, στις στιγμές που την γέμισαν, κι ένα αβίαστο χαμόγελο θα σχηματίζεται και θα γεμίζει πάλι…».

Η κοινή τους εμφάνιση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι οι δυο τους απολαμβάνουν να μοιράζονται όμορφες στιγμές, συνδυάζοντας ταξίδια και μουσικές εμπειρίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anastasia Padousi Official (@anastasia_padousi_official)

Govastiletto.gr – Αναστασία Παντούση – Ιωάννης Παπαζήσης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στη Ρώμη