Η Αναστασία απόλαυσε μια καλοκαιρινή εξόρμηση στη θάλασσα και μοιράστηκε στιγμές από την ημέρα της με τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Η τραγουδίστρια πόζαρε στην αμμουδιά φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι, αλλά και μέσα στη θάλασσα, ενώ σε άλλες λήψεις εμφανίζεται με παρεό και σε πιο χαλαρές στιγμές στην παραλία.

Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται και πάνω σε κούνια, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της στο Instagram έγραψε λιτά «Ήρθε το καλοκαίρι», εκφράζοντας τη διάθεση της εποχής και την καλοκαιρινή της ανεμελιά.

View this post on Instagram A post shared by Anastasia (@imanastasia_official)

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