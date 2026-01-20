Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό μαγαζί όπου τραγουδούσε η Αναστασία, όταν ένας θαμώνας αποφάσισε να ρίξει έναν καναπέ πάνω στην πίστα.

Στο TikTok κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει τη στιγμή που η τραγουδίστρια ερμηνεύει το τραγούδι «Κανείς εδώ δεν τραγουδά» και ξαφνικά, ένας πελάτης από τη Θεσσαλονίκη πετάει καναπέ μέσα στη σκηνή.

Το συμβάν προκάλεσε αίσθηση, αλλά η ίδια η Αναστασία το διαχειρίστηκε με χιούμορ και ψυχραιμία.

Με ένα χαμόγελο, σχολίασε «μετακομίσεις κάνουμε» και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα της, χωρίς να αφήσει το περιστατικό να διακόψει την εμφάνισή της.

