Η Αναστασία ταξίδεψε στις ΗΠΑ για την πρώτη της solo περιοδεία τον Οκτώβριο του 2025, δίνοντας 10 sold out συναυλίες σε 9 πόλεις.

Η περιοδεία καταγράφηκε σε ένα ντοκιμαντέρ, που δείχνει όλα όσα συνέβησαν, πίσω από τα φώτα της σκηνής.

Η κάμερα ακολουθεί τη διαδικασία από την αρχική ιδέα και την προετοιμασία μέχρι τα ταξίδια, τις πρόβες, τα απρόοπτα και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η τραγουδίστρια.

Μαζί της ήταν ο μάνατζερ και παραγωγός Mike Stathakis, αλλά και όλη η ομάδα της, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες και στιγμές έντασης, συγκίνησης και χαράς από τα παρασκήνια.

Το βίντεο αποτυπώνει τον παλμό της ομογένειας: γεμάτες αίθουσες, ελληνικές σημαίες που υψώθηκαν και παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς που τραγούδησαν τους στίχους της Αναστασίας, ζώντας από κοντά την ενέργεια των συναυλιών.

