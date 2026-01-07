Ο Αναστάσιος Ράμμος βιώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας.

Η σύντροφός του, Έφη, έφερε στον κόσμο την κόρη τους με καισαρική το πρωί της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου και τόσο η μητέρα, όσο και το μωρό είναι απολύτως υγιείς.

Ο τραγουδιστής μίλησε ζωντανά την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στην εκπομπή Super Κατερίνα στον ALPHA και περιέγραψε με συγκίνηση τις πρώτες στιγμές μετά τη γέννηση της κόρης του.

Όπως ανέφερε, όλα κύλησαν ιδανικά, με το μωρό να γεννιέται στις 8 το πρωί και να ζυγίζει 3.750 γραμμάρια.

«Η γέννα ήταν καταπληκτική. Το κοριτσάκι μας είναι υγιέστατο, όπως και η Έφη. Όταν μας την έφεραν και την είδαμε, το πρώτο συναίσθημα δεν το καταλαβαίνεις», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το σοκ και τη χαρά των πρώτων στιγμών.

Ο Αναστάσιος Ράμμος εξομολογήθηκε πως όταν πήρε για πρώτη φορά την κόρη του αγκαλιά ένιωσε έντονο άγχος, τονίζοντας ωστόσο ότι κάθε νέο ξεκίνημα στη ζωή εμπεριέχει και ρίσκο.

Η στιγμή που τον έκανε να συνειδητοποιήσει πλήρως τη νέα του πραγματικότητα ήρθε λίγες ημέρες αργότερα.

«Χθες την είχα τρεις ώρες στην αγκαλιά μου, κοιμόταν, η Έφη ξεκουραζόταν και τότε κατάλαβα ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο στη ζωή μου», ανέφερε συγκινημένος, περιγράφοντας το πιο δυνατό συναίσθημα που έχει ζήσει μέχρι σήμερα.

