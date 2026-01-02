Ο Αναστάσιος Ράμμος έγινε πατέρας για πρώτη φορά, αφού η σύντροφός του, Έφη Σακελλάρη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Το χαρμόσυνο γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, κοινοποιώντας φωτογραφίες από το μαιευτήριο στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Η μικρή γεννήθηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, με τον Αναστάσιο Ράμμο και την Έφη Σακελλάρη να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, αφού το 2026 τους επιφύλασσε το πιο όμορφο δώρο.

