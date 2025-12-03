Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, ο Αναστάσιος Ράμμος παρουσίασε το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Δέκα», στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται στο Θησείο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο δημοφιλής καλλιτέχνης μας σύστησε για πρώτη φορά δημόσια τη σύντροφό του, Έφη, τραβώντας όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Η εντυπωσιακή Έφη, η οποία διανύει τον όγδοο μήνα της κύησής της, βρέθηκε στο πλευρό του παρά την προχωρημένη εγκυμοσύνη της.

Το ζευγάρι πόζαρε μαζί για τους φωτογράφους και φαινόταν πιο ερωτευμένο και ευτυχισμένο από ποτέ, ανυπομονώντας να έρθει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, το οποίο μάλιστα – όπως πρόδωσε η Κατερίνα Ζαρίφη – θα είναι κοριτσάκι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γνωστός τραγουδιστής είχε μιλήσει για τα νέα δεδομένα στην προσωπική του ζωή και τη συγκατοίκηση με τη σύντροφό του, τον περασμένο Απρίλιο, όταν ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

«Μένω σε δικό μου σπίτι με τη σύντροφό μου και είμαι καλά. Περνάμε καταπληκτικά. Η νέα ζωή μου περιλαμβάνει άλλες αξίες, αποκλείει πολλούς ανθρώπους, ανθρώπους νηφάλιους, πλήρη αποχή και περιλαμβάνει και τον Θεό. Πάντα πίστευα αλλά κάπου έχασα τον δρόμο μου. Περιλαμβάνει μια ανώτερη δύναμη που είναι εκεί για μένα και με προσέχει. Περιλαμβάνει επιτυχία, γαλήνη και αγάπη» είχε εξομολογηθεί ο Αναστάσιος Ράμμος.

Ο Αναστάσιος Ράμμος και η Έφη διανύουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους και ανυπομονούν να γίνουν για πρώτη φορά γονείς!

govastiletto.gr -Αναστάσιος Ράμμος: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Έγκυος η σύντροφός του στον 7ο μήνα