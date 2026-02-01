Ο Αναστάσιος Ράμμος μίλησε στην εκπομπή After Dark για την αγαπημένη του Έφη, την κόρη τους που ήρθε στη ζωή πριν από περίπου έναν μήνα, αλλά και για τη σχέση που άλλαξε τη ζωή του.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε πώς από την πρώτη στιγμή που είδε τη σύζυγό του, τον κέρδισε, αν και εκείνη αρχικά δεν του έδινε σημασία.

«Ήρθε η Έφη και μας άλλαξε την κοσμοθεωρία. Η σχέση μας ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και εξελίχθηκε φυσικά και υγιέστατα, χωρίς βιασύνη», εξομολογήθηκε.

Θυμήθηκε με χιούμορ και τρυφερότητα πώς την κέρδισε: «Κάθε μέρα της πήγαινα ένα λουλούδι στη δουλειά. Μια φορά δεν βρήκα λουλούδι και της πήγα ένα λεμόνι! Ήταν ένα παιχνίδι κυνηγητού, μέχρι που ανταλλάξαμε τηλέφωνα και ξεκίνησε όλο το πανηγύρι».

Ο τραγουδιστής μίλησε για την απόφασή τους να κάνουν οικογένεια και τη χαρά που του έφερε η γέννηση της κόρης τους: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει εντελώς ότι είμαι μπαμπάς, αλλά η ζωή μου έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ».

Παράλληλα, ο Αναστάσιος μοιράστηκε και προσωπικές του αλλαγές τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας πως κάνει ομαδική ψυχοθεραπεία, έχει κόψει κάποιες κακές συνήθειες και βλέπει τη ζωή του διαφορετικά: «Κοιτάζοντας πίσω, βλέπω έναν κουρασμένο εαυτό γεμάτο άγχος. Τώρα είμαι cool. Μπορείς να αλλάξεις αν υπάρχει θέληση».

Η εξομολόγηση του καλλιτέχνη αναδεικνύει όχι μόνο την τρυφερότητα της σχέσης του και τη χαρά της πατρότητας, αλλά και την προσωπική εξέλιξη που τον έκανε πιο ήρεμο και ισορροπημένο.

Govastiletto.gr – Αναστάσιος Ράμμος: Μπαμπάς για πρώτη φορά – Όσα αποκάλυψε για τη γέννα και τα πρώτα συναισθήματα