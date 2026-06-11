Αναστάσιος Ράμμος: Παντρεύτηκε κρυφά την σύντροφό του, Έφη Σακελλάρη!

Ο Αναστάσιος Ράμμος παντρεύτηκε την σύντροφό του, Έφη Σακελλάρη λίγο καιρό αφότου έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Ο τραγουδιστής πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού βιώνει μια από τις πιο όμορφες και χαρούμενες περιόδους της ζωής του. Η αποκάλυψη για αυτό το νέο βήμα έγινε μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε σε γνωστό περιοδικό, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό του, και μητέρα του παιδιού του.

Όπως αποκάλυψε, σε λίγο καιρό θα πραγματοποιηθεί γαμοβάφτιση, καθώς πριν από λίγους μήνες ήρθε στη ζωή η κόρη τους, το πρώτο τους παιδί.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε στη συνέντευξή του:

Πώς αισθάνεσαι που έγινες μπαμπάς πριν λίγο καιρό;

Είναι ένα συναίσθημα που πραγματικά δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια. Στην αρχή, όσο περιμέναμε τον ερχομό της μικρής, είχα πολύ άγχος και μεγάλη αγωνία γιατί ήθελα όλα να πάνε καλά. Τώρα, όμως, που την κρατάω στην αγκαλιά μου έχουν αλλάξει τα πάντα μέσα μου. Νιώθω μια απίστευτη πληρότητα και μια αγάπη που δεν ήξερα καν ότι μπορεί να υπάρξει

Και μετά… έρχεται ο γάμος;

Γάμος; Ναι, γαμοβάφτιση! Παντρευτήκαμε ήδη, κάναμε σύμφωνο συμβίωσης.

Τι είναι αυτό που βρήκες στη σύντροφό σου και είπες ότι μαζί της θέλω να δημιουργήσω οικογένεια;

Εκτός από το ότι είναι μια κούκλα, δεν φαίνεται καν ότι είναι 9 μηνών έγκυος, είναι πανέξυπνη. Έχει πολύ χαβαλέ, είναι πολύ έξυπνη και τη θαυμάζω. Βασικά είναι υποστηρικτική, ανεξάρτητη. Δεν είναι απλώς μια γυναίκα, είναι ένας άνθρωπος με προσωπικότητα. Ξέρει τη δουλειά της, ξέρει τι κάνει και αγαπιόμαστε πάρα πολύ.

Υπάρχουν ζήλιες στη σχέση σας, ειδικά επειδή είσαι τραγουδιστής και έχεις θαυμάστριες;

Όχι, όχι, καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζηλεύουμε. Από την πρώτη στιγμή έχουμε ξεκαθαρίσει τα πάντα και έχουμε πει μόνο αλήθειες. Δεν έχουμε πει ποτέ ψέματα ο ένας στον άλλον και ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ. Ξέρεις, όλα στηρίζονται στην εμπιστοσύνη αυτό είναι το πιο σημαντικό.

govastiletto.gr – Αναστάσιος Ράμμος: «Μια φορά δεν βρήκα λουλούδι και της πήγα ένα λεμόνι» – H αστεία αποκάλυψη για τη σύντροφό του