Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του διανύει ο Αναστάσιος Ράμμος, καθώς πριν από λίγες ημέρες έγινε πατέρας για πρώτη φορά.

Η σύντροφός του, Έφη Σακελλάρη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, γεμίζοντας την καθημερινότητά τους με συγκίνηση και χαμόγελα.

Το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, η νεαρή μαμά πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο και το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι, έτοιμο να ξεκινήσει το νέο του ταξίδι ως οικογένεια.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στα social media την πρώτη τρυφερή εικόνα από την επιστροφή τους, κερδίζοντας τις ευχές και τα μηνύματα αγάπης των διαδικτυακών του φίλων.

Govastiletto.gr – Αναστάσιος Ράμμος: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με την σύντροφό του – Το όνομα που θα δώσουν στην κόρη τους