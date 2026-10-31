Ο Αναστάσιος Ράμμος επιστρέφει δισκογραφικά και λέει «Ξέχνα το», με το νέο τραγούδι που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το «Ξέχνα το» συνδυάζει δυναμικό ήχο, έντονα ροκ στοιχεία και σύγχρονη παραγωγή, αποτελώντας μια ξεχωριστή μουσική πρόταση που αναδεικνύει την πολυδιάστατη καλλιτεχνική ταυτότητα του Αναστάσιου Ράμμου, ο οποίος υπογράφει τους στίχους, καθώς και τη μουσική μαζί με τους Γιάννη Κατσιαφλιάκα και Ιωσήφ Κοτσυφάκη.