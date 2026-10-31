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Ο Αναστάσιος Ράμμος επιστρέφει δισκογραφικά και λέει «Ξέχνα το», με το νέο τραγούδι που κυκλοφορεί από την Panik Records.
Το «Ξέχνα το» συνδυάζει δυναμικό ήχο, έντονα ροκ στοιχεία και σύγχρονη παραγωγή, αποτελώντας μια ξεχωριστή μουσική πρόταση που αναδεικνύει την πολυδιάστατη καλλιτεχνική ταυτότητα του Αναστάσιου Ράμμου, ο οποίος υπογράφει τους στίχους, καθώς και τη μουσική μαζί με τους Γιάννη Κατσιαφλιάκα και Ιωσήφ Κοτσυφάκη.
Το «Ξέχνα το», μεταφέρεται στο YouTube με ένα music video ροκ αισθητικής, στο οποίο ο Αναστάσιος Ράμμος εμφανίζεται περιστοιχισμένος από την μπάντα του, σε ένα industrial σκηνικό που αποτυπώνει τη δυναμική του τραγουδιού.
Τη σκηνοθεσία έκανε ο Γιώργος Μπενιουδάκης.
Την ίδια ώρα, ο Αναστάσιος Ράμμος προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις του στην «Anodo», με την Καίτη Γαρμπή και τον Νικηφόρο, που ξεκινούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
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