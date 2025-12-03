Η κάμερα της εκπομπής Happy Day βρέθηκε, την Τρίτη 2/12, στην παρουσίαση του νέου δίσκου του Αναστάσιου Ράμμου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την εγκυμονούσα σύντροφό του, η οποία διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Αρχικά, ο Αναστάσιος Ράμμος είπε: «Μπήκαμε σήμερα στον 9ο μήνα. Δηλαδή μπήκαμε στο μήνα μας, οπότε σύντομα περιμένουμε τη γέννα».

Σχετικά με το φύλο του μωρού, το οποίο είχε «προδώσει» on camera η Κατερίνα Ζαρίφη, ο τραγουδιστής αποκάλυψε: «Η Κατερίνα Ζαρίφη ανακοίνωσε το φύλο του μωρού. Της ξέφυγε, είναι η Κατερίνα που αγαπάμε και λατρεύουμε. Είναι κοριτσάκι. Θα είναι κουμπάρα η Κατερίνα, θα βαφτίσει».

Τέλος, ο Αναστάσιος Ράμμος αποκάλυψε ότι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό του και πως η κόρη τους θα πάρει το όνομα της μητέρας του, Παναγιώτα.

«Κάναμε σύμφωνο συμβίωσης. Θα ονομάσουμε τη μικρή Παναγιώτα και θα τη φωνάζουμε Νάγια. Το όνομα της μαμάς μου. Ο γάμος θα γίνει όταν το αποφασίσει η σύζυγος. Λογικά θα γίνει γαμοβάφτιση. Νομίζω προς καλοκαίρι θα πάμε».

govastiletto.gr – Αναστάσιος Ράμμος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την εγκυμονούσα σύντροφό του στην παρουσίαση του νέου του άλμπουμ