Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών άφησε ο Αναστάσης Παπαληγούρας, βυθίζοντας στη θλίψη την κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, και τους οικείους του. Ο θάνατος του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της παράταξης ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία το πρωί της Πέμπτης (12/2), με τον πολιτικό κόσμο να αποχαιρετά έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δημόσια ζωή.

Ήταν γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και είχε σπουδάσει νομική στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, πάνω στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου. Μίλαγε τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

Από το 1981 εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής στην περιφέρεια του νομού Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογές του Ιουνίου και του Νοεμβρίου του 1989 και του 1990. Την περίοδο 2002-2004 διατέλεσε αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν υπουργός Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ύστερα από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 δεν ξανά πολιτεύτηκε.

Είχε γράψει τα βιβλία: “The Formation of Contracts” (1975), «Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια» (1978), «Η Ευρώπη των Δέκα» (1979), «Με την Παράδοση στην Ανανέωση» (1981), «Κείμενα Αμφισβήτησης», «Η Πρόκληση του 1992» (συλλογική έκδοση, 1989)), «Οδοιπορικό στην Κορινθία» (1999), «Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα» (2001), «Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής» (2001), «Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών» (2003) , «Τα Νεοκλασικά Ακροκέραμα και η εποχή τους 1830-1930» (2021).

Δώρισε στο Νομισματικό Μουσείο τη συλλογή νομισμάτων του

Το 2019 δώρισε στο Νομισματικό Μουσείο τη συλλογή νομισμάτων του. Η συλλογή, κάλυπτε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, αποτελείται από 3.745 νομίσματα αρχαίων ελληνικών, ελληνορωμαϊκών, ρωμαϊκών, υστερορρωμαϊκών, βυζαντινών και μεσαιωνικών χρόνων.

Το 2023, με την ολοκλήρωση της ταύτισης, της καταγραφής και της φωτογραφικής τεκμηρίωσης των νομισμάτων, επιλέχθηκαν 99 αντιπροσωπευτικά δείγματα των ιστορικών περιόδων — χρυσά και αργυρά νομίσματα, καθώς και ένα αρχαίο δελφινόσχημο — τα οποία εκτίθενται.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και έχει μια κόρη, την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα. Η κόρη τους, Λένα Παπαληγούρα, παντρεύτηκε τον πολιτικό μηχανικό Άκη Πάντο στις 29 Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Φιλίππου στο Θησείο. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους.

Η Ζαΐρα Ράλλη Παπαληγούρα γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα. Είναι Διδάκτωρ Ψυχολογίας (Ρh.D.) του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Εργάστηκε με γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας και από το 2008 είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν κυρίως την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τις σχέσεις μητέρας-παιδιού και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Είχε αποσυρθεί από τα φώτα το τελευταίο διάστημα

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας είχε αποσυρθεί από τα φώτα το τελευταίο διάστημα, με την τελευταία του δημόσια εμφάνιση να γίνεται πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, το 2024.

Η κόρη του Λένα Παπαληγούρα είχε κάνει μία σπάνια αναφορά στους λόγους αυτής της απουσίας τον περασμένο Νοέμβριο, όταν είχε κερδίσει το 3ο Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για την παράσταση Prima Facie στα βραβεία Κοινού Αθηνοράματος. Τότε, είχε αφιερώσει το βραβείο στον πατέρα της, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

«Θα ήθελα να αφιερώσω το βραβείο στον πατέρα μου που αυτή τη στιγμή δίνει τη δική του μάχη για την υγεία του και δεν μπορεί να είναι μαζί μου σήμερα, αλλά είναι πάντα δίπλα σε ό,τι κάνω», είχε πει συγκινημένη η ηθοποιός.

Η Λένα Παπαληγούρα είχε τονίσει τότε τη σημασία της δουλειάς του πατέρα της, καθώς ο Αναστάσης Παπαληγούρας ήταν ο πρώτος που στη Βουλή το 2006 θέσπισε νόμο για την κακοποίηση των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, πριν από οποιαδήποτε άλλη νομοθετική πρωτοβουλία, που είναι γνωστός μέχρι σήμερα ως «νόμος Παπαληγούρα».

Μετά τη βράβευση, εξηγούσε στους δημοσιογράφους: «Ο πατέρας μου έχει ένα θέμα με την υγεία του και δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Ήθελα πολύ να το αφιερώσω γιατί το έργο αυτό έχει θέμα την κακοποίηση. Το θεωρώ λίγο μοιραίο, λίγο τυχαίο και ήθελα να του το αφιερώσω».

Η μοναδική σχέση κόρης – πατέρα

Η Λένα Παπαληγούρα παρέμεινε δεμένη με τον πατέρα της καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Μέσα από συνεντεύξεις είχε εκφράσει την υπερηφάνεια της για τον ρόλο του στην πολιτική και τη σημασία του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία.

Η ίδια, παλαιότερα και συγκεκριμένα το 2024 σε συνέντευξή της στη Real Life είχε μιλήσει για την επιρροή που είχε πάνω της η πολιτική ζωή του πατέρα της: «Σίγουρα με επηρέασε, καθώς με ενδιαφέρει η πολιτική ως ενεργό μέλος της κοινωνίας. Με νοιάζει το κοινό καλό και στη δουλειά μου με ενδιαφέρουν τα πολιτικά έργα που κάτι μπορεί να μετακινήσουν μέσα μας και γύρω μας. Όμως, είμαι πολύ αφοσιωμένη στη δουλειά μου, για την ώρα τουλάχιστον. Οπότε δε θα σκεφτόμουν να εμπλακώ με κάτι τέτοιο».

Όπως είχε πει σε συνέντευξη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ: «Όταν ξεκινούσα ήταν και ο πατέρας πιο ενεργός στην πολιτική, με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του. Έκανα γρήγορα ξεκάθαρο ότι έχω έναν δικό μου δρόμο, θέλω να γίνω γνωστή από τη δουλειά μου. Ο πατέρας μου – και το ανακάλυψα μελετώντας για το έργο – ήταν ο πρώτος που, όντας στη Βουλή, θέσπισε έναν νόμο για τη σεξουαλική κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία, το 2006».

Ο θάνατος του Αναστάση Παπαληγούρα στοιχίζει βαθιά στη Λένα Παπαληγούρα, καθώς ο πατέρας της υπήρξε ο φάρος και η έμπνευσή της. Μέσα από τη δική του πορεία και τις πράξεις του, η γνωστή ηθοποιός άντλησε το θάρρος για να ακολουθήσει τον δικό της προσωπικό δρόμο στην τέχνη.

Η ανακοίνωση της ΝΔ για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα.

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Στις εκλογές του 1981 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004 και του 2007. Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009) στις Κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

