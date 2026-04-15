Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ», διανύει μια από τις πιο όμορφες φάσεις της προσωπικής ζωής του. Όπως αποκαλύπτει γνωστό περιοδικό, ο ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση με την συνάδελφό του, Στέλλα Ψαρουδάκη.
Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού φιλοξενεί κοινά στιγμιότυπα του ζευγαριού από την αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου. Σε ένα από αυτά, οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στο στόμα.
Αριστερά η Στέλλα Ψαρουδάκη και δεξιά ο Αναστάσης Ροϊλός
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είναι μαζί από το 2024, διατηρώντας από την αρχή της σχέσης τους πολύ χαμηλούς τόνους. Ο Αναστάσης Ροϊλός και η Στέλλα Ψαρούδακη είχαν συνυπάρξει τηλεοπτικά το 2022 στον τελευταίο κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες», πριν εκείνη συμμετάσχει στα σίριαλ «Το ναυάγιο» του Mega και «Grand Hotel» του ANT1.
Ο Αναστάσης Ροϊλός είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του: «Αν κάνω μια προσπάθεια να είμαι αντικειμενικός, υποθέτω πως ο έρωτας κρατάει όσο θέλουμε και όσο μπορούμε να τον κρατήσουμε».
