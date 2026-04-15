Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ», διανύει μια από τις πιο όμορφες φάσεις της προσωπικής ζωής του. Όπως αποκαλύπτει γνωστό περιοδικό, ο ηθοποιός βρίσκεται σε σχέση με την συνάδελφό του, Στέλλα Ψαρουδάκη.

Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού φιλοξενεί κοινά στιγμιότυπα του ζευγαριού από την αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου. Σε ένα από αυτά, οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί στο στόμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είναι μαζί από το 2024, διατηρώντας από την αρχή της σχέσης τους πολύ χαμηλούς τόνους. Ο Αναστάσης Ροϊλός και η Στέλλα Ψαρούδακη είχαν συνυπάρξει τηλεοπτικά το 2022 στον τελευταίο κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες», πριν εκείνη συμμετάσχει στα σίριαλ «Το ναυάγιο» του Mega και «Grand Hotel» του ANT1.

Ο Αναστάσης Ροϊλός είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του: «Αν κάνω μια προσπάθεια να είμαι αντικειμενικός, υποθέτω πως ο έρωτας κρατάει όσο θέλουμε και όσο μπορούμε να τον κρατήσουμε».

