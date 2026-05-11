Ο Αναστάσης Ροϊλός μίλησε ανοιχτά για την έκθεση της προσωπικής του ζωής, με αφορμή πρόσφατες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τη σύντροφό του, Στέλλα Ψαρουδάκη.

Ο ηθοποιός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε ότι τον ενόχλησε η δημοσιοποίηση των στιγμών τους, καθώς το ζευγάρι είχε επιλέξει συνειδητά να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως είπε, δεν είχαν δώσει ποτέ οι ίδιοι στοιχεία ή αφορμές για τέτοια έκθεση.

Τόνισε επίσης ότι, παρότι κατανοεί πως στη δουλειά του η διακριτικότητα είναι δύσκολη, θεωρεί σημαντικό να υπάρχει ένα κομμάτι προσωπικής ζωής, που να παραμένει ιδιωτικό.

«Δεν είναι όλα για πούλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι για εκείνον αυτό λειτουργεί ως μορφή ισορροπίας και ασφάλειας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν κρίνει όσους επιλέγουν να προβάλλουν την προσωπική τους ζωή, ξεκαθαρίζοντας όμως, πως ο ίδιος προτιμά μια πιο χαμηλών τόνων στάση.

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου δύο χρόνια και, όπως έχει γίνει γνωστό, προσπαθεί να διατηρεί τη σχέση του μακριά από τη δημοσιότητα, παρότι κατά καιρούς έχει φωτογραφηθεί σε δημόσιες εμφανίσεις.