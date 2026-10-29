Ο Αναστάσης Ροϊλός γιόρτασε τα γενέθλιά του χθες, 28η Οκτωβρίου, και είχε στο πλευρό του, τη σύντροφό του, Στέλλα Ψαρουδάκη κι αγαπημένους φίλους.

Ο πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» χαμογελάει πλατιά και φαίνεται πόσο όμορφα περνάει με αγαπημένους και αληθινούς ανθρώπους στο πλάι του.

Με αφορμή αυτή την ξεχωριστή ημέρα, η ηθοποιός Γιολάντα Καλογεροπούλου έκανε μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, θέλοντας να του ευχηθεί δημόσια.

Στη φωτογραφία που ανέβασε, βλέπουμε τον Αναστάση Ροϊλό, την ίδια την Γιολάντα Καλογεροπούλου, τον σύντροφό της, Σταύρο Σβήγκο και τη σύντροφο του Αναστάση Ροϊλού, Στέλλα Ψαρουδάκη.

Το ζευγάρι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, αποφεύγοντας να απασχολεί συχνά τη δημοσιότητα με τη σχέση του.

Ο Αναστάσης Ροϊλός και η Στέλλα Ψαρουδάκη απαθανατίστηκαν τον περασμένο Απρίλιο, μαζί στο αεροδρόμιο, σε τρυφερές στιγμές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους, η οποία μετρά ήδη περίπου δύο χρόνια.

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