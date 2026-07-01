Ο Αναστάσης Ροϊλός αποκάλυψε ότι την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στις «Άγριες Μέλισσες» είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μηχανή του, το οποίο όμως δεν έγινε τότε γνωστό.

Όπως είπε στην εκπομπή «The 2Night Show», ο ίδιος και οι συνεργάτες του επέλεξαν να κρατήσουν το περιστατικό μακριά από τη δημοσιότητα, κυρίως για να μην ανησυχήσει η μητέρα του.

«Ήμουν πάρα πολύ τυχερός, είχα άγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να μεταφερθεί για εξετάσεις στο νοσοκομείο, φορώντας ακόμη και καπέλο για να μην τον αναγνωρίσουν.

Παρότι το ατύχημα θα μπορούσε να είχε πολύ χειρότερη κατάληξη, ο ηθοποιός δεν σταμάτησε να οδηγεί μηχανή.

Παραδέχτηκε όμως, ότι από τότε έχει αλλάξει σημαντικά ο τρόπος που οδηγεί και πλέον προσέχει πολύ περισσότερο.

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