Σε ένα κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβού πόνου, συγγενείς, φίλοι και ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρέτησαν το πρωί της Πέμπτης 8/1 τον «δάσκαλο» της ενημέρωσης, Γιώργο Παπαδάκη. Η τελετή αποχαιρετισμού πραγματοποιήθηκε στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, σε ένα χώρο που πλημμύρισε από ανθρώπους που θέλησαν να τιμήσουν τον άνθρωπο που επί δεκαετίες αποτελούσε την πρώτη «καλημέρα» της ελληνικής τηλεόρασης.

Η πιο φορτισμένη στιγμή της τελετής ήταν αναμφίβολα ο επικήδειος λόγος του επί χρόνια στενού συνεργάτη, φίλου και συνοδοιπόρου του, Στρατή Λιαρέλλη. Όταν ο ισχυρός άνδρας των media ανέβηκε στο βήμα, η σιωπή που επικράτησε ήταν καθηλωτική.

Με τρεμάμενη φωνή και φανερά συγκινημένος, ο Στρατής Λιαρέλλης κατάφερε να αποτυπώσει μέσα σε λίγα λεπτά την τεράστια προσωπικότητα του Γιώργου Παπαδάκη, κάνοντας τους παρευρισκόμενους να ξεσπάσουν σε δάκρυα.

Ο Στρατής Λιαρέλλης ξεκίνησε: «Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά ένα δημοσιογράφο, ένα φίλο, ένα αδερφό, ένα πατέρα, ένα σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου. Δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος. Δεν υπολόγιζε τίποτα, αρκεί να εκτελούσε το καθήκον του. Ο Γιώργος μεγαλούργησε στην τηλεόραση, χωρίς ο ίδιος να αλλάξει, παραμένοντας πάντοτε ο Παπαδάκης. Ήταν ο ίδιος στο γυαλί, έξω απ’ το γυαλί, στο σπίτι του, στο ούζο με τους φίλους του. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του, που πολλοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Ήταν η αγάπη για όλα αυτά που έκανε και τα έκανε αγόγγυστα. Φυσικά ήταν κολώνα του η αγάπη του, για να μην πω το πάθος του για την οικογένειά του. Την αγαπημένη του Τίνα, τον Κωνσταντή, τον Φοίβο, τον Ιάσονα, τα εγγόνια του. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του, καταλάβαινε τι σήμαινε για αυτόν. Η απώλειά του είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, για τον ANTENNA, με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια. Από την πρώτη μέρα που ο Μίνωας Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ANTENNA. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους. Όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη ANTENNA και όλοι μας υποκλινόμαστε με σεβασμό και αγάπη στον Γιώργο. Σήμερα πολλοί λέμε καλό παράδεισο. Για εμένα ήταν αδερφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με την φιλία του. Γιωργάρα στο καλό!».

Ο λόγος του επικεντρώθηκε στην απαράμιλλη εργατικότητα του δημοσιογράφου, αλλά κυρίως στην ανθρώπινη πλευρά του πίσω από τις κάμερες.

Μετά το πέρας του επικηδείου, το πλήθος ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, το τελευταίο για τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα.

Τραγικές φιγούρες η οικογένειά του και οι γιοι του, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, δεχόμενοι τα συλλυπητήρια από συναδέλφους από όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, αποδεικνύοντας ότι ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν μια προσωπικότητα που ένωνε πέρα από ανταγωνισμούς.

govastiletto.gr – Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη – Ο Στρατής Λιαρέλλης θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο