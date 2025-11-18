Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Στο δικαστήριο βρέθηκαν ξανά την Τρίτη 18 Νοεμβρίου ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δεληθανάση, με αφορμή τις συνεχιζόμενες δικαστικές διαμάχες μετά τον χωρισμό τους. Αυτή τη φορά ανακοινώθηκαν αποφάσεις για ορισμένες από τις μηνύσεις που έχουν κατατεθεί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Buongiorno του MEGA, η Μαρία Δεληθανάση κρίθηκε αθώα τόσο για την υπόθεση της ψευδούς καταμήνυσης όσο και για τη διαρροή φωτογραφιών.

Πιο αναλυτικά, κρίθηκε ένοχη για την κατηγορία της δυσφήμισης, αλλά τελικά δεν της επιβλήθηκε ποινή, καθώς υπήρξε τροποποίηση του νόμου, με αποτέλεσμα η κατηγορία να έχει υποβαθμιστεί. Για αυτόν τον λόγο, θεωρείται αθώα από πλευράς ποινής.

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα, κύριος Γιασανακόπουλος μίλησε στις κάμερες, για το γεγονός αυτό, επισημαίνοντας πως η σχέση του τραγουδιστή με την κόρη του, μέσα σε όλα αυτά παραμένει άψογη και συνεχίζει να την βλέπει κανονικά, όλο αυτό το διάστημα.

Να αναφέρουμε πως αναμένεται τους επόμενους μήνες να πραγματοποιηθεί μία ακόμη δίκη για το πρώην ζευγάρι, αυτή σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, η οποία πήρε αναβολή για τις 11 Φεβρουαρίου, διότι δεν πρόλαβε το πινάκιο να φτάσει στην έδρα.

