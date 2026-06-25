Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πρωινή ζώνη του MEGA, καθώς η εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά ρίχνει οριστικά αυλαία την Παρασκευή 26 Ιουνίου, συμπληρώνοντας έναν κύκλο δύο τηλεοπτικών σεζόν.

Η παρουσιάστρια ενημερώθηκε επίσημα για την απόφαση από τη διοίκηση του σταθμού το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με στελέχη του καναλιού, η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη με γνώμονα την οικονομική αναδιάρθρωση και την αύξηση των εσόδων στη συγκεκριμένη ζώνη. Όσο για την επόμενη μέρα, οι αποφάσεις για το πρόσωπο που θα αναλάβει την αντικατάσταση αναμένεται να ληφθούν μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Με το «Buongiorno», η Φαίη Σκορδά βρέθηκε ξανά στη ζώνη, αυτή του πρωινού, επιστρέφοντας μάλιστα στο κανάλι όπου έκανε τα πρώτα της βήματα στην παρουσίαση.

Μέσα σε δύο τηλεοπτικές σεζόν, το «Buongiorno» κατάφερε να αποκτήσει ξεκάθαρη ταυτότητα, συνδυάζοντας ψυχαγωγία, ενημέρωση, συνεντεύξεις, κοινωνικά θέματα και lifestyle επικαιρότητα.

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