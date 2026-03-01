Ο διεθνούς φήμης Ιταλός τενόρος, Andrea Bocelli, έκανε μία εντυπωσιακή και ασυνήθιστη είσοδο στο φεστιβάλ του Sanremo, ανεβαίνοντας σε λευκό άλογο.

Το βράδυ του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, ο παρουσιαστής Carlo Conti βγήκε έξω από το Teatro Ariston για να τον υποδεχτεί, αλλά ο Bocelli κατευθυνόταν προς το θέατρο έφιππος, διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο της πόλης πριν κατέβει κοντά στην κεντρική είσοδο.

Η είσοδος συνοδεύτηκε από τους ήχους του «Gladiator», ενώ το κοινό σηκώθηκε όρθιο για να τον αποθεώσει.

Ο Bocelli ερμήνευσε επίσης το θρυλικό «Con te partirò», το οποίο είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά στο φεστιβάλ το 1995, κερδίζοντας ξανά το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Στο τέλος της βραδιάς, το φεστιβάλ του απένειμε τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην διεθνή προβολή της Ιταλίας και την εμβληματική του παρουσία στη μουσική σκηνή.

