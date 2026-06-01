Καλεσμένοι στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκαν ο Ανδρέας Φουστάνος και η σύντροφός του, Ιωάννα Βασιλάκη. Το ζευγάρι αναφέρθηκε ανοιχτά και με αρκετή δόση χιούμορ στο παρασκήνιο της γνωριμίας του, η οποία πραγματοποιήθηκε σε καθαρά επαγγελματικό περιβάλλον. Όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Βασιλάκη, οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα χειρουργεία, όταν εκείνη βρισκόταν εκεί ως νέα συνάδελφος για εκπαίδευση, με το φλερτ και τον έρωτα να προκύπτουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Ο Ανδρέας Φουστάνος, από την πλευρά του, σχολίασε με χιούμορ τη γνωριμία τους, λέγοντας: «Εργατικό ατύχημα».

Στη συνέχεια, ο γνωστός πλαστικός χειρουργός αναφέρθηκε στο πώς η καθημερινή επικοινωνία και η συχνή επαφή συνέβαλαν ώστε η σχέση τους να εξελιχθεί. «Με τη συνεχή επαφή και με την επικοινωνία που είχαμε, ξεκίνησε έτσι. Εγώ έκανα το πρώτο βήμα. Δεν μου αρέσει να γίνεται το αντίθετο. Ήταν δύσκολη», είπε ο Ανδρέας Φουστάνος.

Η Ιωάννα Βασιλάκη παραδέχτηκε πως στην αρχή υπήρχαν ενδοιασμοί από την πλευρά της, κυρίως λόγω της επαγγελματικής τους συνύπαρξης. «Είχα ενδοιασμούς στην αρχή. Το ότι δουλεύαμε μαζί, σκέφτηκα μήπως αλλάξουν οι ισορροπίες», ανέφερε.Το ζευγάρι μίλησε και για τη διαφορά ηλικίας, με την Ιωάννα Βασιλάκη να εξηγεί πως οι αρχικές της σκέψεις άλλαξαν όταν γνώρισε καλύτερα τον Ανδρέα Φουστάνο και ήρθε πιο κοντά του.

«Στην αρχή σκέφτηκα τη διαφορά ηλικίας, αλλά μετά, όταν έρχεσαι κοντά με έναν άνθρωπο, δεν υπάρχουν ηλικίες ούτε τίποτα. Έχει φοβερή ενέργεια. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος εύκολα. Δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ και έχει ενέργεια για τα πάντα μετά», είπε η Ιωάννα Βασιλάκη.