Τα φλας των φωτογράφων μαγνήτισαν ο Ανδρέας Φουστάνος και η Ιωάννα Βασιλάκη στην πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι. Η έξοδος πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στο πλαίσιο του λαμπερού χριστουγεννιάτικου δείπνου που παρέθεσε το Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών “Καλλιπάτειρα” και η πρόεδρός του, Κατερίνα Ναυπλιώτη-Παναγοπούλου.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου μάλιστα τραγούδησε ζωντανά η Νατάσα Θεοδωρίδου, πρώην σύζυγος του Ανδρέα Φουστάνου.

Τι είπε ο Ανδρέας Φουστάνος και η σύντροφός του στις κάμερες

Ο Ανδρέας Φουστάνος και η σύντροφός του, Ιωάννα Βασιλάκη παραχώρησαν δηλώσεις στις κάμερες.

Ο πλαστικός χειρουργός, αρχικά όταν ερωτήθηκε για την Νατάσα Θεοδωρίδου και την εμφάνισή της στην εκδήλωση, είπε: «Θα κάνει ευχάριστο το κλίμα» ενώ σχετικά με τα πλάνα του για τις γιορτές, απάντησε: «Θα πάμε διακοπές με την σύντροφό μου τα Χριστούγεννα».

Η σύντροφός του, η οποία είναι και συνεργάτιδά του στο ιατρείο του, μίλησε επίσης στους δημοσιογράφους λέγοντας σχετικά με την δημοσιότητα που έχει λάβει η σχέση τους: «Στην αρχή ήταν πρωτόγνωρο, τώρα όλα καλά». Ενώ όταν ερωτήθηκαν πώς είναι να δουλεύουν μαζί, ο πλαστικός χειρούργος απάντησε: «Για να είμαστε εδώ σήμερα, μια χαρά είμαστε. Είναι ωραίο να συνεργαζόμαστε και στη δουλειά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη parapolitika.gr (@parapolitika)

Η καλλονή και ο δηµοφιλής γιατρός γνωρίστηκαν στον χώρο εργασίας τους και από την πρώτη στιγμή ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Εκείνη γοητεύτηκε από την έντονη προσωπικότητά του και εκείνος είδε σε αυτήν, εκτός από µια ωραία γυναίκα, και µια επιστήµονα µε λαµπρό µέλλον. Η ίδια κρατάει χαµηλούς τόνους, αφού θέλει να γίνει γνωστή από τη δουλειά της και όχι από τη σχέση της µε τον πλαστικό χειρουργό.

Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, που αγγίζει περίπου τα 30 χρόνια, οι δυο τους δείχνουν να έχουν μια πολύ σταθερή σχέση.

Ο Ανδρέας Φουστάνος έχει παντρευτεί δύο φορές και έχει αποκτήσει δύο κόρες, την Ιζαµπέλα και την Αντριάνα. Από την εποχή του διαζυγίου του µε τη δεύτερη σύζυγό τoυ, τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ο bon vivant γιατρός συνοδεύεται πάντα από πολύ όµορφες γυναίκες και οι σύντροφοί του είναι πάντα κατά πολλά χρόνια µικρότερές του.

Ο Ανδρέας Φουστάνος σε συνέντευξή του στο περιοδικό ”Λοιπόν” είχε απαντήσει στην ερώτηση πώς μετά το διαζύγιό του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου κατάφερε να έχει άριστες σχέσεις μαζί της.

Πώς καταφέρατε μετά το διαζύγιό σας με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, να διατηρείτε άριστες σχέσεις μεταξύ σας;

Με την Νατάσα έχουμε μία καταπληκτική σχέση. Κατ’ αρχάς έχουμε ένα παιδί μαζί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει χωρισμός, αλλαγή υπάρχει. Στην ζωή σου αλλάζεις. Τι θα πει χωρισμός; Δηλαδή αν έχεις με κάποιον μία σχέση, τραβάς έναν τοίχο και δεν του ξαναμιλάς;

Πάντα είχαμε άριστη επικοινωνία μεταξύ μας. Έχουμε είκοσι χρόνια διαφορά με τη Νατάσα. Ζήσαμε την αγάπη μας, τον γάμο μας, περάσαμε υπέροχα μαζί, αλλά έρχεται κάποια στιγμή που βαριέσαι, θες την αλλαγή. Έτσι έγινε και με τον γάμο μας. Πήγαμε και οι δύο παρακάτω.

govastiletto.gr -Ανδρέας Φουστάνος: Σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του και πλαστική χειρουργό, Ιωάννα Βασιλάκη