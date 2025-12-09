Ο Ανδρέας Φουστάνος και η σύντροφός του, Ιωάννα Βασιλάκη, έκαναν μία σπάνια βραδινή έξοδο, επιλέγοντας να διασκεδάσουν στο νυχτερινό κέντρο NOX, όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Το ζευγάρι, που μετράει πάνω από έναν χρόνο σχέσης, συνηθίζει να διατηρεί χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, αυτή τη φορά έκαναν την εξαίρεση και πόζαραν χαλαροί και ευδιάθετοι από ένα από τα πρώτα τραπέζια του μαγαζιού.

Η Ιωάννα Βασιλάκη, η οποία είναι επίσης πλαστική χειρουργός, έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα λευκό πουκάμισο με μαύρες λεπτομέρειες, μαύρο σορτς, σακάκι και μαύρο καλσόν, ολοκληρώνοντας το look με μαύρες γόβες και έντονο κόκκινο κραγιόν.

Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, που αγγίζει περίπου τα 30 χρόνια, οι δυο τους δείχνουν να έχουν μια πολύ σταθερή σχέση.

Η καλλονή και ο δηµοφιλής γιατρός γνωρίστηκαν στον χώρο εργασίας τους και από την πρώτη στιγµή ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Εκείνη γοητεύτηκε από την έντονη προσωπικότητά του και εκείνος είδε σε αυτήν, εκτός από µια ωραία γυναίκα, και µια επιστήµονα µε λαµπρό µέλλον. Η ίδια κρατάει χαµηλούς τόνους, αφού θέλει να γίνει γνωστή από τη δουλειά της και όχι από τη σχέση της µε τον πλαστικό χειρουργό.

Ο Ανδρέας Φουστάνος έχει παντρευτεί δύο φορές και έχει αποκτήσει δύο κόρες, την Ιζαµπέλα και την Αντριάνα. Από την εποχή του διαζυγίου του µε τη δεύτερη σύζυγό τoυ, τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ο bon vivant γιατρός συνοδεύεται πάντα από πολύ όµορφες γυναίκες και οι σύντροφοί του είναι πάντα κατά πολλά χρόνια µικρότερές του.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από την πρόσφατη βραδινή έξοδό τους.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Ανδρέας Φουστάνος: Η σπάνια εξομολόγηση για τη Νατάσα Θεοδωρίδου – «Στο γάμο μου με τη Νατάσα δεν…»