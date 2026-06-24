Ο Ανδρέας Φουστάνος σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για όλα. Ο πετυχημένος πλαστικός χειρουργός άνοιξε τα χαρτιά του για την οικογένειά του, τη σύντροφό του, αλλά και για την κουμπάρα του, Ελένη Μενεγάκη.

Ο ίδιος μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση που έχει αναπτύξει με τις κόρες του όλα αυτά τα χρόνια, ξεκαθαρίζοντας πως ποτέ δεν ανήκε στην κατηγορία των υπερπροστατευτικών πατεράδων.

«Δεν ήμουν χαζομπαμπάς ποτέ. Επειδή έχω κόρες, ήταν λίγο δύσκολο ένας μπαμπάς να είναι πολύ κοντά με τις κόρες, λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων που έχει ο καθένας, έτσι; Και ενδιαφερόντων. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πολύ στενές σχέσεις. Τα κορίτσια έχουν πολύ πιο στενή σχέση με τον πατέρα παρά με τη μητέρα», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά.

Ο γνωστός γιατρός αναφέρθηκε και στη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του, αποκαλύπτοντας πως εκτός από σύντροφοι είναι και συνεργάτες, κάτι που κάνει τη σχέση τους ακόμη πιο απαιτητική.

«Η συνεργασία, ειδικά η επαγγελματική, είναι μια σχέση πολύ ιδιαίτερη και θέλει να υπάρχει σύμπνοια. Κόντρες υπάρχουν πάντα και μες στη δουλειά, και νομίζω ότι αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς» δήλωσε ο Ανδρέας Φουστάνος για την Ιωάννα Βασιλάκη.

Η αναφορά στην Ελένη Μενεγάκη που θα συζητηθεί

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ωστόσο η απάντησή του για τη φημολογούμενη επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση.

Ο Ανδρέας Φουστάνος, που διατηρεί στενή σχέση μαζί της εδώ και χρόνια, εμφανίστηκε πεπεισμένος πως η παρουσιάστρια δύσκολα θα αποχωριστεί οριστικά τον χώρο που υπηρέτησε επί δεκαετίες.

«Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα, γιατί μπορεί να κουράστηκε ή να κούρασε ή θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουνε, δεν το αφήνουν εύκολα» σχολίασε.

Την ίδια στιγμή, ο γνωστός πλαστικός χειρουργός πήρε θέση και για το φαινόμενο των αισθητικών επεμβάσεων που προβάλλονται ανεξέλεγκτα στα social media, εκφράζοντας ξεκάθαρα τη διαφωνία του.

«Πιστεύω ότι είναι λάθος να προβάλλεται κάτι που έχει σχέση με την ιατρική μέσω των social. Διότι, κατά κάποιο τρόπο, το υποτιμούμε και ίσως και, επειδή απευθύνονται και στους νέους, να νομίζουν ότι είναι κάτι εύκολο και μπορεί να το προσεγγίζουνε και να κάνουνε ό,τι θέλουνε σε οποιαδήποτε ηλικία».

govastiletto.gr -Ανδρέας Φουστάνος: Η κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιωάννα Βασιλάκη στο «Πρωινό»