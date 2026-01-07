Ο Ανδρέας Γεωργίου μοιράζεται με συγκίνηση την πορεία του προς τη δημιουργία οικογένειας, ένα όνειρο που τον συνόδευε από την εφηβεία.

Σήμερα, πλάι στη σύζυγό του Σιμώνη Χριστοδούλου, κρατάνε στην αγκαλιά τους την κόρη τους, ολοκληρώνοντας την πιο ουσιαστική επιτυχία της ζωής του σε προσωπικό επίπεδο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello μαζί με τη σύζυγό του, ο ίδιος εξομολογείται πως από τα 16-17 του χρόνια ήθελε να φτιάξει οικογένεια, αλλά έβαλε πρώτα την καριέρα του σε προτεραιότητα, για να μπορέσει αργότερα να προσφέρει στα δικά του παιδιά.

«Όταν ένιωσα ότι μεγάλωνα, ακόμα και τότε σκεφτόμουν τη μονογονεϊκότητα — δηλαδή να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας — αν δεν έβρισκα τον έρωτα. Ευτυχώς, ήρθε η Σιμώνη και όλα ενώθηκαν φυσικά».

Ο ίδιος δήλωσε:

Ενώ είμαστε ίδιοι πάνω στη σύγκρουση είμαστε και πολύ διαφορετικοί. Εγώ δεν μπορώ τις αντιπαραθέσεις, με επηρεάζουν. Αν μια μέρα δεν είμαστε καλά γιατί όλα τα ζευγάρια έχουν σκαμπανεβάσματα, δεν μπορώ να δουλέψω ούτε να συγκεντρωθώ. Θέλω να είμαστε καλά.

Καταλάβαμε μάλιστα ότι θέλουμε να παντρευτούμε όταν περάσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι εντελώς φιλικά. Δηλαδή, όταν γελάσαμε, ανοιχτήκαμε, είπαμε ο ένας στον άλλον τα προβλήματά μας και ήμαστε τελείως χαλαροί ως προς το κομμάτι της σχέσης -δε μας ένοιαζε, μας ενδιέφερε απλώς να είμαστε μαζί χωρίς δεσμεύσεις.

Κι όταν τελείωσε εκείνο το καλοκαίρι κι έπρεπε να επιστρέψουμε στις δουλειές μας, δεν μπορούσαμε να είμαστε χώρια. Τότε αποφασίσαμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί και θέλουμε να το ζήσουμε all the way, με το γάμο και όλα όσα μας φαίνονταν αστεία. Ό,τι κοροϊδεύαμε με την Σιμώνη το κάναμε!

Μετά είπαμε ότι θέλουμε και παιδί, θέλουμε πολλά παιδιά, θέλουμε να είμαστε αυτοί οι γονείς που έχουν 3-4 παιδιά που είναι φίλοι μαζί τους, όλο αυτό το happy family concept. Η κόρη μας ήρθε κατευθείαν, αμέσως μετά τον γάμο και τώρα είμαστε στη φάση που το χαιρόμαστε γιατί ήταν μεγάλη επιθυμία και των δυο.

Εμένα με ενδιαφέρει να έχω το πάνω χέρι στη δουλειά μου. Στο σπίτι ας το έχει η Σιμώνη, δεν με πειράζει. Είναι τέρας ψυχραιμίας. Είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής μου.

Για την πρόταση γάμου αποκάλυψε:

Γονάτισα! Ήθελα να την κάνω όσο πιο σωστά γινόταν. Να μοιάζει με ρομαντική ταινία και να είναι χαραγμένη στις μνήμες μας για πάντα. Επειδή μας αρέσουν πολύ τα ταξίδια ήθελα να ξεκινήσουμε να ταξιδεύουμε μαζί. Μάλιστα επανέλαβα με την Σιμώνη τα ταξίδια που έκανα παλαιότερα μόνος μου για να μπει στο δικό μου κόσμο και να δημιουργήσουμε εκ νέου αναμνήσεις.

Καθώς λοιπόν το πρώτο μου μεγάλο ταξίδι και κατά κάποιον τρόπο η αφετηρία της πορείας μου ήταν η Νέα Υόρκη αποφάσισα να αρχίσω από εκεί το κοινό μας κύκλο και να κάνω εκεί την πρόταση γάμου. Έτσι με αφορμή μια επαγγελματική υποχρέωση που είχαμε στο Σικάγο με το συνεργάτη μου, Κούλλη Νικολάου, κανόνισα να επισκεφθώ τη Νέα Υόρκη γιατί ήταν δίπλα με το πρόσχημα να δείξω την πόλη στη Σιμώνη.

Η πρόταση γάμου έγινε στο Central Park. Η ημέρα ήταν όμως περιπετειώδης. Είχα σχεδιάσει να της κάνω την πρόταση σε ένα βαρκάκι μέσα στη λίμνη. Στο ξενοδοχείο προσπαθούσα να ετοιμαστώ γρήγορα να προλάβουμε να αλλάξουμε ρούχα να κρύψω το δαχτυλίδι για να μην το δει και να φύγουμε. Ήμουν σε τρελή πίεση κι όταν βγήκαμε έξω είχε μαραθώνιο. Οι δρόμοι κλειστοί!

Περπατήσαμε χιλιόμετρα για να βρούμε την είσοδο του πάρκου ενώ μόλις καταφέραμε να φτάσουμε, επειδή είχε περάσει η ώρα – έτυχε εκείνη την ημέρα να έχει αλλάξει η ώρα σε χειμερινή- έκλεισε το σημείο από όπου μπορούσες να πάρεις το βαρκάκι για να κάνεις βόλτα στη λίμνη. Οπότε αρκεστήκαμε στη θέα της λίμνης. Σκέφτηκα ότι δεν ήθελα να χάσω με τίποτα αυτή την στιγμή, ότι ήθελα να το κάνω κι έτσι απλά το έκανα.

