Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν, για πρώτη φορά, καλεσμένος, το μεσημέρι της Κυριακής 25/1, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με την Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε με ενθουσιασμό για το ρόλο του ως πατέρας, χαρακτηρίζοντάς το ομορφότερο κεφάλαιο της ζωής του. Ο Ανδρέας Γεωργίου εξήγησε ότι αν και νόμιζε ότι γνώριζε το συναίσθημα, λόγω της αγάπης για τα ανίψια του, η πραγματικότητα είναι μοναδική και το δέσιμο με την κόρη του μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

«Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις αυτό το συναίσθημα, άμα δεν το έχεις ζήσει. Εγώ έλεγα στο περιβάλλον μου ότι ξέρω πώς είναι αυτό το συναίσθημα, γιατί το αισθάνομαι ας πούμε για τα παιδιά των αδερφών μου, ξέρω γω… Γιατί έχουμε πολλά ανίψια αγαπημένα στην οικογένεια, και πίστευα ότι αυτό είναι.

Είναι πολύ κοντά, όμως είναι κάτι πολύ δικό σου αυτό που αισθάνεσαι. Οπότε ναι, θα σου πω ότι όχι, δεν ήξερα και ακόμα δεν ξέρω, γιατί ανακαλύπτω κάθε μέρα ότι… το συζητούσα χθες με τη σύζυγό μου, ότι αυτό το πράγμα δεν τελειώνει. Δηλαδή κάθε μέρα γίνεται πιο δυνατό. Η αγάπη μεγαλώνει. Και μετά τι γίνεται, όταν θα ‘ρθει δεύτερο παιδί ας πούμε, μοιράζεται αυτό; Ή πολλαπλασιάζεται. Νομίζω ότι είναι το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μου.

Δεν μου έφερε καθόλου άγχος. Αντιθέτως, ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί πρώτον, νόμιζα ότι θα ήμουν εγώ αρχηγός σε αυτό το κομμάτι και τελικά είναι η Σιμώνη. Είναι φανταστική μάνα και πλέον ξέρεις πάντα περιμένω οδηγίες σε κάποια θέματα που δεν είμαι σίγουρος. Που είναι πολλά αυτά που δεν ξέρω. Και το άλλο είναι ότι νόμιζα ότι θα πρέπει να ζοριστώ πολύ με τη δουλειά, για να έχω όλο αυτό το χρόνο που ήθελα να είμαι σπίτι, όμως λειτουργεί αντίθετα. Δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά μου, γιατί είναι πολύ οργανωμένο το πρόγραμμά μου και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που πρέπει να κάνω τις ώρες που δεν είμαι σπίτι. Άρα γίνομαι πιο παραγωγικός», εξομολογήθηκε ο Ανδρέας Γεωργίου για την πατρότητα.

