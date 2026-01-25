Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν καλεσμένος, το πρωί της Κυριακής 25/1, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και θέλησε να ζητήσει κάποιες εξηγήσεις από τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

«Να λύσουμε ένα μπιφ που είχαμε στα γρήγορα;», είπε αρχικά ο Ανδρέας Γεωργίου, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να απαντά: «Δεν είχαμε μπιφ, αλλά εγώ γκρίνιαζα, ήμουν πολύ γκρινιάρα στο κανάλι και έλεγα “γιατί δεν έρχεται ο Ανδρέας;”».

«Δεν με κάλεσες τρία χρόνια. Εγώ νόμιζα ότι κάτι έπαιζε με τον Βασάλο, γιατί με έκανε unfollow στο Instagram», είπε στη συνέχεια ο Ανδρέας Γεωργίου και μπήκε στο πλατό ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

«Γιατί μου έχεις κάνει unfollow στο Instagram;», ρώτησε ο Ανδρέας Γεωργίου, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να απαντάει: «Δεν σε έχω κάνει».

«Με έχεις κάνει unfollow», πρόσθεσε ο Ανδρέας Γεωργίου, με τον συνεργάτη της Σίσσυς Χρηστίδου να λέει απορημένος: «Ψέματα λες τώρα».

Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Βασάλος δεν δίστασε να μπει εκείνη τη στιγμή στο Instagram και να δείξει στον Ανδρέα Γεωργίου ότι τον ακολουθεί κανονικά στο Instagram.

«Δεν σ’ έχω κάνει unfollow. Με τρελαίνεις τώρα; Ακολουθείτε λέει. Αντρέα, κάτι άλλο πρέπει να μας πεις τώρα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη να του λέει αμήχανα: «Θα σου πω, ήθελα να έρθεις στην παρέα μας».

«Έκανες καλή κωλοτούμπα, ήθελες να με εκθέσεις, αλλά δεν σου βγήκε, αλλά επειδή είσαι καλεσμένος, σε σέβομαι και θα το διαχειριστώ σωστά», είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, κλείνοντας το θέμα.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

