Η Σιμώνη Χριστοδούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της νέα φωτογραφικά καρέ από τη βάφτιση της κόρης της, λίγες ημέρες μετά την τελετή.

Η ίδια ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στα social media ένα άλμπουμ γεμάτο στιγμές, στις οποίες πρωταγωνιστεί η μικρή κόρη τους από την ξεχωριστή ημέρα του μυστηρίου.

Σε μια από τις φωτογραφίες, η Σιμώνη κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, κοιτώντας την με συγκίνηση, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης αρκέστηκε σε δύο λέξεις: «Η μικρή μου».

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων του ζευγαριού. Η κόρη της οικογένειας πήρε το όνομα Μιράντα – Βασιλική, σε μια τελετή που θα τους μείνει αξέχαστη.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Simoni Georgiou (@simoni.chr)

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