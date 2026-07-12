Το αγαπημένο ζευγάρι, που διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του μετά τον ερχομό του πρώτου παιδιού του, επέλεξε το νησί των Δωδεκανήσων για στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την απαιτητική καθημερινότητα.

Μέσα από αναρτήσεις στους προσωπικό λογαριασμούς τους στο Instagram, μοιράστηκαν φωτογραφίες από το ταξίδι τους, ποζάροντας σε γραφικά σοκάκια, δίπλα στη θάλασσα και απολαμβάνοντας τις ομορφιές της Ρόδου. Οι εικόνες αποτυπώνουν τη χαλαρή διάθεση του ζευγαριού και τις όμορφες στιγμές που πέρασαν μαζί.

Παρά το γεγονός ότι οι δυο τους έχουν αφιερωθεί πλέον στο νέο τους ρόλο ως γονείς, βρίσκουν χρόνο για μικρές αποδράσεις ως ζευγάρι, απολαμβάνοντας πολύτιμες στιγμές μαζί.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Simoni Georgiou (@simoni.chr)

govastiletto.gr – Ανδρέας Γεωργίου – Σιμώνη Χριστοδούλου: Οι επίσημες φωτογραφίες από την βάφτιση της κόρης τους