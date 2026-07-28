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Ο Ανδρέας Γεωργίου αντάλλαξε ένα φιλί στο στόμα με τη σύζυγό του και η ίδια μοιράστηκε τη στιγμή σε δημοσίευσή της στα social media.
Η Σιμώνη Χριστοδούλου ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από έξοδό της με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, όπου στην πρώτη, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, με φοίνικες να ξεπροβάλλουν πίσω τους, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζονται σε πιο τρυφερές στιγμές.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η σύζυγος του Ανδρέα Γεωργίου έγραψε: «Οι στιγμές και τα μέρη αποκτούν αξία ανάλογα με το ποιον τα μοιράζεσαι».
Δείτε τις φωτογραφίες:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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