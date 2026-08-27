Με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο αποφάσισε να τιμήσει τα πρώτα γενέθλια της κόρης του ο Ανδρέας Γεωργίου.

Η μικρή Μιράντα – Βασιλική συμπλήρωσε έναν χρόνο ζωής την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε μέσα από τα social media πως έκανε ένα ξεχωριστό τατουάζ αφιερωμένο σε εκείνη.

Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Γεωργίου αποτύπωσε στο σώμα του την πατούσα της κόρης του, κρατώντας έτσι για πάντα ένα ξεχωριστό ενθύμιο από τα πρώτα χρόνια της ζωής της.

Με αφορμή τα πρώτα της γενέθλια, μοιράστηκε στα stories του μια φωτογραφία από το τατουάζ και εξέφρασε τη συγκίνησή του για το πόσο γρήγορα πέρασε ο πρώτος χρόνος.

«Πουρέκκι μου πέρασε κιόλας ένας χρόνος! Σε λατρεύουμε, θα είμαστε δίπλα σου μέχρι…», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Γεωργίου, συνοδεύοντας την τρυφερή ανάρτησή του με το αποτύπωμα της πατούσας της μικρής του.

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