Στο σπίτι του Ηλία Ψινάκη βρέθηκε ο Ανδρέας Καρβέλας, με αφορμή τα γυρίσματα του νέου επεισοδίου της διαδικτυακής εκπομπής «Γηροκομείο», στο οποίο καλεσμένη ήταν η μητέρα του, Αννίτα Πάνια.

Ο 18χρονος γιος της παρουσιάστριας και του Νίκου Καρβέλα βρέθηκε στο σπίτι του Ηλία Ψινάκη, όπου πραγματοποιήθηκε το γύρισμα της εκπομπής, ωστόσο προτίμησε να μην πάρει μέρος στη συζήτηση μπροστά στις κάμερες.

Η πρόσκληση της Αννίτας Πάνια και η ευγενική άρνηση

Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, η Αννίτα Πάνια απευθύνθηκε στον γιο της και τον κάλεσε να καθίσει μαζί με την υπόλοιπη παρέα, προτείνοντάς του να συμμετάσχει και εκείνος στο επεισόδιο.

«Αντρέα, γουστάρεις να έρθεις εδώ στην παρέα μας;», τον ρώτησε χαρακτηριστικά.

Ο νεαρός, ωστόσο, δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση και αρνήθηκε ευγενικά να βρεθεί μπροστά στην κάμερα. Η στάση του προκάλεσε την απορία της μητέρας του, η οποία θέλησε να μάθει τι ήταν αυτό που τον έκανε να μη θέλει να συμμετάσχει στην εκπομπή.

Τη συζήτηση ανέλαβε να συνεχίσει ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος, με το χαρακτηριστικό χιούμορ του, έδωσε τη δική του εξήγηση για την επιλογή του 18χρονου να μη βγει μπροστά στις κάμερες.

«Δεν γουστάρει, αγάπη μου, να γίνει πρωτοσέλιδο την άλλη μέρα. Θα γίνει αν εμφανιστεί με εσένα και με εμένα», σχολίασε, υπονοώντας πως μια κοινή εμφάνιση με την Αννίτα Πάνια και τον ίδιο θα τραβούσε αναπόφευκτα το ενδιαφέρον των media.

Ο Ανδρέας Καρβέλας φαίνεται πως προτιμά να κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα, επιλέγοντας να ζει μακριά από τα φώτα της προβολής. Παρά το γεγονός ότι είναι γιος δύο γνωστών προσώπων της ελληνικής showbiz, διατηρεί χαμηλό προφίλ και οι δημόσιες εμφανίσεις του στο πλευρό των γονιών του είναι περιορισμένες.

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