Ο Ανδρέας Λοβέρδος βρέθηκε στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όπου και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.

Ο ίδιος, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με τη μουσική, δεν έκρυψε την προσωπική του άποψη για το τραγούδι «Ferto» του Akyla, εκφράζοντας ξεκάθαρα τη διαφωνία του με το συγκεκριμένο μουσικό ύφος: «Δε μου αρέσει καθόλου το τραγούδι του Akyla. Δε μου αρέσει γενικά όλη αυτή η μουσική».

Παρόλα αυτά, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως η άποψή του δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα απέναντι στον καλλιτέχνη, ευχόμενος καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή: «Μακάρι να το πάρει το παιδί και να είναι καλά και να το φέρει στην Ελλάδα. Δεν έχω να πω κάτι εναντίον αυτού, αλλά γενικά αυτή η μουσική δε μου αρέσει καθόλου. Καθόλου».

