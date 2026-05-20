Μια ειλικρινή αναφορά στην πορεία του και τους λόγους που τον οδήγησαν πίσω στην τηλεόραση έκανε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου.

Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε για την πολύχρονη διαδρομή του στον χώρο, τονίζοντας πως έχει ολοκληρώσει ήδη όλους τους επαγγελματικούς του κύκλους και έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στην τηλεοπτική του καριέρα.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η επιστροφή του δεν ήταν αποτέλεσμα επιθυμίας, αλλά ανάγκης.

«Έχω ολοκληρώσει όλους μου τους κύκλους στην τηλεόραση, με τα μεγαλύτερα ρεκόρ και μια δεκαετία ήμουν από τους πιο πολυσυζητημένους», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εάν δεν είχα πάθει την καταστροφή, δεν θα γύρναγα στην τηλεόραση. Όταν όμως βρέθηκα σε μια κατάσταση που δεν είχα ούτε ένα ευρώ για να ζήσω, έπρεπε να ζήσω. Άρα κάνω αυτό. Ξεκινώντας από αυτή τη δύσκολη θέση, το κάνω βιοποριστικά, και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου μέσα σε αυτόν τον ρόλο».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στην τηλεόραση το 2020 μέσα από το «Big Brother» στον ΣΚΑΪ, συμμετέχοντας ως σχολιαστής στο πάνελ, έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας.

