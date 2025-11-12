Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, σχολίασε με έντονη δυσαρέσκεια την επιλογή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να αποφύγει το μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, φεύγοντας από παράπλευρο δρόμο.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αφού εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση του Πρωθυπουργού, η οποία έδειξε, κατά τη γνώμη του, έλλειψη διάθεσης για διάλογο και επαφή με τον κόσμο, στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην ακρίβεια που υπάρχει στη χώρα, αλλά και στις οικονομικές δυσκολίες που ο ίδιος αντιμετωπίζει.

«Δεν έχουμε λεφτά να φάμε, να πάρουμε τσιγάρα, σοκολάτα, κρέας. Ξέρετε που έχει πάει το κρέας; Τα προϊόντα; Στις 20 του μήνα έχουν αναρωτηθεί πώς ζει αυτός ο κόσμος; Εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι εργαζόμενος, είμαι προνομιούχος, χρωστάω τον ηλεκτρικό μου, τον ΟΤΕ μου, τα πράγματά μου.

Παίρνω κάποια χρήματα και μου τα δέσμευσαν γιατί έχω πρόβλημα, έγινε κάποιο μπέρδεμα. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι. Ήμαρτον. Εκεί που έχει πάει το ηλεκτρικό, εκεί που έχει πάει η βενζίνη, εκεί που έχουν πάει τα τρόφιμα, εκεί που έχει πάει όλο αυτό το σύστημα. Να αλλάξουνε και να αλλάξει πρώτα από όλα η αντιπολίτευση» είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

govastiletto.gr -Ανδρέας Μικρούτσικος: Η αινιγματική απάντηση στη Φαίη Σκορδά για το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου με την Έλενα Μαστραγγελή