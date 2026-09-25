Στο ζήτημα της αλματώδους αύξησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναφέρθηκαν το πρωί της Παρασκευής (25/09) στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Τοποθετούμενος για το γενικότερο κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά, ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξομολογήθηκε πως η οικονομική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να προμηθευτεί πετρέλαιο φέτος. Όπως αποκάλυψε, η απόφασή του για τον ερχόμενο χειμώνα είναι να στηριχθεί στο τζάκι και στη λελογισμένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

«Βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά, και μπορεί να έχασα τα πάντα, αλλά θεωρώ προνομιούχο τον εαυτό μου που έχει δουλειά και βγάζει κάποια χρήματα.

Χθες έκανα προγραμματισμό και είπε ότι παρόλο που η υγεία μου είναι κάπως επιβαρυμένη, δε θα βάλω πετρέλαιο, γιατί δεν έχω αυτά τα λεφτά. Θα παίξω ανάμεσα σε λίγο ηλεκτρικό και σε ξύλα, γιατί το σπίτι που έχω νοικιάσει, έχει ένα τζακάκι. Και θεωρούμαι, όχι προνομιούχος, αλλά πάνω από τον μέσο όρο. Τι θα κάνει ο κόσμος;» είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

govastiletto.gr -Ανδρέας Μικρούτσικος: «Αν δεν είχα καταστραφεί, δεν θα γύριζα στη τηλεόραση»