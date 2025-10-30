Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε ξανά σήμερα, Πέμπτη 30/10, στο πόστο του στην εκπομπή Buongiorno, μετά από την απουσία τους τις τελευταίες ημέρες λόγω ενός προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος χρειάστηκε να λείψει όλη την εβδομάδα από το πλατό της εκπομπής, με την παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά, να αναφέρει σχετικά με το λόγο αποχής του: «Δεν είναι μαζί μας ο Ανδρέας γιατί ήταν λίγο αδιάθετος».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος εμφανίστηκε στο πόστο του δίπλα στους συνεργάτες του, ενώ η Φαίη Σκορδά τον υποδέχτηκε με χαμόγελο, λέγοντάς του: «Καλώσόρισες! Πώς είσαι Ανδρέα μου, όλα καλά;».

Εκείνος απάντησε: «Μου λείψατε, από την Παρασκευή σε ένα κρεβάτι ήμουν, σας παρακολουθούσα», με την παρουσιάστρια να του λέει: «Εμάς έβλεπες; Δεν έκανες zapping;», «Έκανα zapping», με την υπόλοιπη ομάδα να γελάει.

