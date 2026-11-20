Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε στον Γιάννη Παπαμιχαήλ και στη νοσηλεία του, στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Αρχικά, ο παρουσιαστής είπε: «Χθες το απόγευμα προς βράδυ μίλησα με τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, είναι ο ένας από τους δύο που έκανε την εισαγγελική παραγγελία και έτσι μπήκε στο νοσοκομείο ο Γιάννης. Ο Αιμίλιος μαζί με τον Γιάννη είναι πρώτα ξαδέρφια».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Μίλησα με τον Αιμίλιο, ήταν πολύ στεναχωρημένος, μου είπε αρκετά πράγματα που δεν πρέπει να τα πω, μου τα είπε σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ μας. Η κατάσταση του Γιάννη – και σύμφωνα με τη γνώμη του Αιμίλιου, που είναι αυτόπτης μάρτυρας αυτού του δράματος – ήταν άσχημη πολύ, σε ακραίο επίπεδο, έπρεπε να συμβεί αυτό.

Και στο παρελθόν βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, πάλι είχε νοσηλευτεί ο Γιάννης αλλά με άλλον τρόπο. Βρισκόταν στο μη περαιτέρω, χρειαζόταν να γίνει αυτό το πράγμα, δεν είχε καμία επαφή με την πραγματικότητα».

govastiletto.gr – Ανδρέας Μικρούτσικος για Γιάννη Παπαμιχαήλ: «Αρχίζει σιγά σιγά να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα»