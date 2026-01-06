Στη σημερινή εκπομπή Buongiorno, η Φαίη Σκορδά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησαν με εμφανή συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, αποτίοντας φόρο τιμής στον εμβληματικό δημοσιογράφο που έφυγε από τη ζωή.

Παράλληλα, μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους – και περισσότερο ο Ανδρέας Μικρούτσικος – για το πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν όλα στη ζωή.

«Διάβασα ότι ετοίμαζε εκπομπή. Τρομακτικό. Το διάβασα σήμερα το πρωί και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Σκέφτηκα τι είναι η ζωή; Το να ετοιμάζεις εκπομπή σημαίνει ότι δεν έπαιρνε μηνύματα, γιατί η κάρδια σου τα δίνει κι αν θες τα αναλύεις ή όχι. Είναι αναπάντεχο όπως και να το κάνουμε».

govastiletto.gr – Ανδρέας Μικρούτσικος: «Πυρά» κατά της ΕΡΤ για την κάλυψη των αγροτικών κινητοποιήσεων