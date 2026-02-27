Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στον YouTuber Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ο Ανδρέας Μικρούτσικος «δίκασε» την υπερπροβολή ορισμένων διασημοτήτων, τονίζοντας πως η συχνή έκθεση στα φώτα δεν τους ωφελεί. Παράλληλα, έκανε τον δικό του απολογισμό για τη συνεργασία του με το «Super Κατερίνα», αναλύοντας τη δυναμική της σχέσης του με την παρουσιάστρια.

«Για εμένα κάποια πρόσωπα δεν θα έπρεπε να βγαίνουν στην τηλεόραση, αλλά η τηλεόραση τους έχει μόδα. Δεν μπορώ αυτά τα σκουπίδια να βγαίνουν και να τους έχουμε σαν θεματάκι. Τους ξέρεις, να αποφύγω τώρα να πω (σ.σ ποιοι είναι). Είναι μερικά πρόσωπα που ξέρεις ότι σου λένε ψέματα, κάποια πράγματα τα κάνουν για να φαίνονται και τους αντιμετωπίζουμε ευγενικά. Το ζούσα συνέχεια και μάλιστα σε ένα από αυτά τα πρόσωπα το είπα. Όταν τελειώνει η εκπομπή και πάμε στα διαφημιστικά διαλείμματα, τους κοροϊδεύουν όλους, όλοι. Ο μόνος που σου απαντάει πραγματικά είμαι εγώ. Δεν είναι συνεργάτης μου άλλα άνθρωπος που βγαίνει στην τηλεόραση συνέχεια. Βγαίνει και στην εκπομπή μας αλλά και σε όλες τις εκπομπές», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη συμμετοχή του στην εκπομπή Super Κατερίνα και τη συνεργασία του με την παρουσιάστρια, ανέφερε: «Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έλεγα τα πράγματα με το όνομά τους, έκανα κριτική. Δεν καθόμουν να κάνω τον δάσκαλο και να λέω. Για έναν που ήξερε, πήγαινα στο διάλειμμα και του έλεγα “έγινε αυτό το λάθος κλπ”, αλλά όταν με έχεις και με υποτιμάς, παίζεις συνέχεια με ένα αστείο για τον ηλιακό ρατσισμό… Τα κάνω και εγώ αυτά τα αστεία αλλά σταθερά και μόνιμα να έχω κάθε κριτική…

Εγώ ξέρω ποιος είμαι, λέω πως έρχομαι σε έναν συνδυασμό επιβίωσης και να πω την άποψή μου στα σύγχρονα πράγματα. Η συγκεκριμένη γυναίκα -που τώρα είναι έγκυος και να μη τη βάζουμε σε αυτό το παιχνίδι- όταν βγήκε και με χαρακτήρισε τέρμα τοξικό δεν βγήκα να απαντήσω, αλλά τέλος καλό όλα καλά. Δεν έχω μιλήσει, αν το κάνω εγώ θα το αποφασίσω, ούτε κάποια εκπομπή αλλά ούτε κάποιος τρίτος».

govastiletto.gr – Ανδρέας Μικρούτσικος: «Πυρά» κατά της ΕΡΤ για την κάλυψη των αγροτικών κινητοποιήσεων