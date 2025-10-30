Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέλεξε να απαντήσει με αινιγματικό τρόπο σε ερώτηση της Φαίης Σκορδά για την προσωπική ζωή του και το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου.

Με αφορμή την ανανεωμένη εμφάνιση του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου στο Buongiorno, το πρωί της Πέμπτης 30/10, ο Ανδρέας Μικρούτσικος σχολίασε: «Εγώ στη θέση του θα έφευγα, να πάω να πιάσω γκόμενα», με τους συνεργάτες της εκπομπής να του απαντάνε ότι ο κριτικός κινηματογράφου είναι παντρεμένος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος απάντησε: «Κι εγώ παντρεμένος είμαι».

Τότε, η Φαίη Σκορδά βρήκε την ευκαιρία να τον ρωτήσει: «Παντρεμένος ήσουν, είσαι ή θα ξανά είσαι;».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε: «Αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο στον καναπέ απαντάω», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου με την σύντροφό του, Έλενα Μαστραγγελή.

