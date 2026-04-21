Ανδρέας Μικρούτσικος: Η απίστευτη ατάκα του για τον γάμο της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά αναμένεται να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιά της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η παρουσιάστρια δεν το έχει διαψεύδει. Αντιθέτως, έμμεσα το έχει επιβεβαιώσει, καθώς δεν της αρέσει να απασχολεί με την προσωπική ζωή της. Ωστόσο, θα ήταν «αστείο» να το κρύψει, από τη στιγμή που έγινε γνωστό.

Στο πλατό του «Buongiorno», οι ατάκες των συνεργατών της σχετικά με το γάμο της είναι πολλές και σήμερα, Τρίτη 21/4, ο Ανδρέας Μικρούτσικος πέταξε μια ακόμα ατάκα, με αφορμή δηλώσεις του Γιώργου Πρίντεζη.

Α.Μ: Καλά, εσύ είσαι της παντρειάς, άσε τον Πρίντεζη ήσυχο. Φ.ΣΚ: Δεν είπα έτσι, παιδί μου… Α.Μ: Έλα, ξέρω τι λέω. Μόλις δεις κάποιον όμορφο, “α, είναι και πολύ όμορφος”. Παντρέψου και να τα πεις μετά. Φ.ΣΚ: Το ίδιο δεν λέω και στις γυναίκες; Α.Μ: Όταν παντρευτείς, θα σου κάνω πλάτες να τα λες, όχι τώρα. Φ.ΣΚ: Συγγνώμη, τις περισσότερες φορές το λέω για γυναίκες, τι πάει να πει; Α.Μ: Ήδη απολογείσαι…



