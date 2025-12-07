Το απόγευμα του Σαββάτου 6/12, στην εκπομπή Εδώ TV στο Open, ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα είχαν μια συζήτηση σχετικά με το τηλεοπτικό μέλλον του Ανδρέα Μικρούτσικου στο Buongiorno του Mega.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Θοδωρή Ρακιντζή, η πρόθεση είναι να του προταθεί από το κανάλι να έχει το δικό του χρόνο μετά τις γιορτές, όπως 15-20 λεπτά, για να αναλύει τα θέματα της επικαιρότητας.

Ο Σωτήρης Καραμίντζας, σχολιάζοντας το θέμα, ανέφερε από την πλευρά του: «Ο Ανδρέας το είπε. Ότι γνωρίζει πως γίνεται μια συζήτηση για αυτόν χωρίς αυτόν. Τα έχει μάθει. Έχει ακούσει ότι δεν τον θέλουν στις συσκέψεις και στις συνεντεύξεις. Θέλει να έχει γνώση του πράγματος. Την ενόχλησή του την έχει δείξει με την απουσία του».

Κλείνοντας το θέμα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας σχολίασε: «Σίγουρα δεν έχει τσακωθεί με τη Φαίη. Είναι τόσο ζεν και cool και που να θέλεις να τσακωθείς, δεν γίνεται».

